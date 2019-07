Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Leergut gestohlen ++ Metalldiebe gestört

Neu Wulmstorf (ots)

Leergut gestohlen

Viel Schaden, wenig Beute - das ist die Bilanz eines Einbruches in eine Lagerhalle an der Straße Wulmstorfer Wiesen am Sonntag. Drei Täter begaben sich gegen 11.30 Uhr auf das Gelände und rissen mit roher Gewalt das Rolltor eines Leergutlagers aus der Verankerung. Anschließend schnappten sie sich sechs Leegutkisten und rannten damit in Richtung Bahnhofstraße davon. Zeugen alarmierten die Polizei, die drei Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Der Wert der Beute liegt bei rund 20 Euro. Der Schaden am Rolltor wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - Metalldiebe gestört

In der Lessingstraße wollten Diebe am Sonntagabend mehrere Meter Kupferkabel im Wert von rund 1.000 Euro stehlen. Als die Täter gegen 22.45 Uhr das umzäunte Firmengelände betraten, lösten sie allerdings eine Alarmanlage aus. Gerade als die Diebe sich das Kabel zum Abtransport zurechtgelegt hatten, wurden sie vom Sicherheitsdienst überrascht. Sie ließen die Beute zurück und flüchteten unerkannt.

