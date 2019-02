Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Besigheim; Feuerwehreinsatz in Steinheim an der Murr

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Wohnungseinbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Jugendhaus Besigheim in der Turmstraße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und entwendeten anschließend eine Spielkonsole im dreistelligen Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Steinheim an der Murr: Feuerwehreinsatz

In einem Betrieb in der Straße "Kreuzwegäcker" in Steinheim an der Murr geriet am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr ein Kamin sowie das Dämmmaterial vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Heizungsraum in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Murr und Steinheim waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

