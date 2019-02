Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 59 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 07:30 Uhr in Böblingen von seinem Fahrrad gestürzt war. Der Radler, der ohne Helm unterwegs war, befuhr die Jerg-Rathgeb-Straße in Richtung Freiburger Allee und stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell