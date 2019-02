Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfall beim Linksabbiegen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18:25 Uhr auf der Hildrizhauser Straße ereignete. Eine 32-jährige Frau war mit ihrem BMW von Hildrizhausen kommend auf der Hildrizhauser Straße unterwegs und wollte nach links an der Anschlussstelle Ehningen auf die Autobahn 81 in Richtung Singen auffahren. Beim Linksabbiegen achtete sie mutmaßlich nicht auf den entgegenkommenden Mercedes eines 51-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen. Beide Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Autobahnabfahrt kurzzeitig gesperrt werden und die Hildrizhauser Straße war bis etwa 20:10 Uhr nur einseitig befahrbar. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen.

