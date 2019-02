Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Leonberg; Diebstahl in Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Warmbronn: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der es zwischen Sonntag und Dienstag auf einen VW Caddy in Leonberg-Warmbronn abgesehen hatte. An dem Pkw, der im Eschenweg stand, schlug der Unbekannte die hintere Fensterscheibe der Fahrerseite ein und suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Gärtringen: Kompletträder gestohlen

Bislang unbekannte Täter suchten in der Nacht zum Dienstag das Gelände eines Autohändlers in der Erich-Kiefer-Straße in Gärtringen heim und entwendeten insgesamt 16 Kompletträder. Die gebrauchten Winterreifen mit Alufelgen lagen im Freien auf dem Grundstück und haben einen vierstelligen Wert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Gärtringen unter der Tel. 07034/2539-0.

