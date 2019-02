Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter zwischen Montag 18:30 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr an einem Seat, der in der Alemannenstraße in Renningen am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unbekannte zerkratzte die komplette Beifahrerseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

