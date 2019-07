POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigungen

Am Sonntagmorgen, d. 28.07.2019, 05.25 Uhr, wurde ein brennender Papiercontainer in Clausthal, Mühlenstraße / Marie-Hedwig-Straße, gemeldet. Container mußte von der Feuerwehr abgelöscht werden.

Ebenfalls in der Mühlenstraße wurden in der Nacht auf Sonntag drei Pkw beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde an allen drei Fahrzeugen der Lack auf der Beifahrerseite großflächig zerkratzt. Polizei Clausthal hat diesbezüglich Strafanzeigen aufgenommen. Hinweise zu den Sachbeschädigungen bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.. 05323 / 94110-0.

Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, d. 27.07.2019, 19.25 Uh, kommt es in Clausthal, Osteröder Straße, zu einer Auseinandersetzung zweier Jugendlicher im Alter von 16 und 17 Jahren. Als der 16-Jährige mit einer Glasflasche zuschlagen will, geht ein 18-Jähriger dazwischen, um zu schlichten. Hierbei trifft die Glasflasche ihn am Kopf und zersplittert. Die beiden Jugendlichen flüchten daraufhin. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen übernimmt die Erstversorgung der stark blutenden Kopfverletzuung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Ein Zeuge des Vorfall alarmiert die Polizei. Im Rahmen der Fahndung kann der 17-Jährige angetroffen und befragt werden. Die Fahndung nach dem 16-Jährigen namentlich bekannten Tatverdächtigen verläuft negativ.

Betrunkener Mann

Am Samstag, d. 27.07.2019, 12.10 Uhr wird eine betrunkene Person in Buntenbock gemeldet, die dort eine Örtlichkeit nicht verlassen will. Die Funkstreife trifft auf einen 53-Jährigen, der erheblich unter Alkoholeinfluß stand. Den Beamten wird vor Ort mitgeteilt, dass der Bruder des Betrunkenen bereits auf dem Weg von St. Andresberg nach Buntenbock sei. Als der Bruder mit dem Pkw eintraf, konnte der Betrunkene nur mit Mühe bewegt werden, in den Pkw einzusteigen. Damit war das Problem zunächst beseitigt. Um 13.10 Uhr wurde erneut eine betrunkene Person in Buntenbock gemeldet. Die Funkstreife traf wiederum auf die gleiche Person. Der Bruder hatte ihn aussteigen lassen, weil er versuchte, während der Fahrt auszsteigen. Der 53-Jährige musste dann dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt werden. Auf der Fahrt nach Goslar versuchte er ebenfalls mehrfach aufzustehen, so dass er mit körperlichem Einsatz zurückgehalten werden mußte. /Krz.

