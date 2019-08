PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Einbruch in Außenstelle des Landratsamtes, Weilburg, Limburger Straße, 14.08.2019, 19:10 Uhr - 15.08.2019, 06:00 Uhr

(He) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Einbrecher in Weilburg in eine Außenstelle des Landratsamtes Limburg-Weilburg ein und entwendeten hierbei zwei kleine Würfeltresore. Gestern Morgen, gegen 06:00 Uhr, wurde an dem in der Limburger Straße gelegenen Gebäude eine beschädigte Außentür festgestellt. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes stellte die Polizei mehrere aufgebrochene Bürotüren fest. Augenscheinlich wurden die betroffenen Büros durchsucht. Zum Diebesgut und der genauen Schadenshöhe können zum gegenwertigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Dies bedarf weiterer Ermittlungen. Allein der entstandene Sachschaden ist jedoch nicht unerheblich. Die Limburger Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Bauhof, Limburg, Im großen Rohr, 14.08.2019, 20:30 Uhr - 15.08.2019, 05:00 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in Limburg versucht hatten, in ein auf dem Betriebshof der Stadt gelegenes Gebäude einzudringen. Hierbei wurde ein Sachschaden von circa 200 Euro verursacht. Zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr und gestern, 05:00 Uhr gelangten die oder der Täter auf das frei zugängliche Gelände und beschädigten hier ein Sektionaltor sowie die Tür eines Betriebsgebäudes. Ersten Feststellungen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. Einbruch auf Betriebsgelände, Waldbrunn-Hausen, Kirchstraße, 14.08.2019, 20:00 Uhr - 15.08.2019, 06:30 Uhr

(He)Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und gestern, 06:30 Uhr machten sich unbekannte Täter in Waldbrunn-Hausen auf einem Wohn-, bzw. Geschäftsanwesen an einem dort geparkten Fahrzeug sowie gelagertem Material zu schaffen und verursachten ersten Ermittlungen zufolge einen Schaden von circa 2.000 Euro. Auf dem in der Kirchstraße gelegenen Anwesen war in einem frei zugänglichen Bereich ein Renault Kleinbus abgestellt. Dessen Ladetür wurde aufgebrochen und aus dem Innern Bohrmaschinen, Stichsäge, Bohrhammer etc. entwendet. Weiterhin wurde ein Hoftor überklettert und dahinterliegendes Baumaterial gestohlen. Nach der Tat gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Kompletträder von PKW abgeschraubt, Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, 15.08.2019, 12:15 Uhr - 16.08.2019, 01:30 Uhr

(He)Eine böse Überraschung erlebte der Halter eines Mercedes E 300 in der vergangenen Nacht, als er in Eschhofen zu seinem, auf einem P&R-Parkplatz abgestellten, PKW zurückkehrte und feststellen musste, dass unbekannte Täter die Räder seines Fahrzeuges abmontiert und entwendet hatten. Der PKW wurde gestern, gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Heute Nacht, gegen 01:30 Uhr, wurde der Diebstahl dann festgestellt. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

5. Blitzerreport Kw 34

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche: PD Limburg-Weilburg: Donnerstag: Gem. Limburg, B 49, Höhe Anschlussstelle. BAB 3 (Köln), Ri. Limburg Das Polizeipräsidium Westhessen weist ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

