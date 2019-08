PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg von Donnerstag, 15.08.2019

Limburg (ots)

1. Mann auf Kirmes durch mehrere Tritte verletzt - Zeugen gesucht! Waldbrunn (Westerwald) - Hausen, Langstraße / Laubstraße, Sonntag, 11.08.2019, 03:30 Uhr bis 05:00 Uhr

(te)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Kirmes in Waldbrunn (Westerwald) - Hausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Der 30-Jährige habe versucht, an einem bereits geschlossenen Imbisswagen noch etwas zu Essen zu bekommen. Daraufhin seien mehrere Personen aus dem Imbiss gekommen. Während der nun folgenden Auseinandersetzung sei der Mann zu Boden gegangen. Dort liegend sei noch mehrfach auf ihn eingetreten worden. Er erlitt insbesondere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers. Später wurde er in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant behandelt. Zu den Personen aus dem Imbisswagen können aktuell keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Reifen- / Felgendiebe auf Autohausgelände zugeschlagen, Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Montag, 12.08.2019, 18:10 Uhr bis Dienstag, 13.08.2019, 06:50 Uhr

(te)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter Reifen und Felgen vom Gelände eines Autohauses in der Beuerbacher Landstraße in Bad Camberg. Die Kompletträder waren an zum Verkauf stehenden Fahrzeugen angebracht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Einbruch in Vereinsheim, Hünfelden - Kirberg, Weiherfloß, Montag, 12.08.2019, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2019, 17:45 Uhr

(te)In der Zeit von Montag bis Mittwoch kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Tennisclubs in Hünfelden - Kirberg. Unbekannte Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und stahlen mehrere alkoholische Getränke. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Verkehrsunfallflucht am Schwimmbad, Limburg a.d. Lahn - Offheim, Am Hallenbad, Mittwoch, 14.08.2019, 18:30 Uhr bis 18:55 Uhr

(te)Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Hallenbades in Limburg - Offheim. Der blaue Peugeot 308 der 38-jährigen Geschädigten wurde ordnungsgemäß dort abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte, mutmaßlich beim Ein- / Ausparken, dieses Fahrzeug im Bereich des hinteren Stoßfängers sowie am Lack. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Bei der Unfallaufnahme wurde grüne Fremdfarbe an dem beschädigten PKW festgestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

