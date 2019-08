Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: brennendes Müllfahrzeug

Bild-Infos

Download

Flemlingen (ots)

Am 13.08.2019, gegen 09:52 Uhr, geriet die Ladefläche eines beladenen Müllfahrzeugs aus bislang ungeklärter Ursache in Brant. Das Fahrzeug fing im Ort an zu brennen und konnte noch außerhalb, auf der L512, abgestellt werden, um ein größeren Schadensausmaß zu verhindern. Die Straße zwischen Flemlingen und Hainfeld musste vollgesperrt werden.

Foland, PK´in

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben



Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell