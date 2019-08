PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.08.2019

Limburg (ots)

1. Quad entwendet, Dornburg-Frickhofen, Friedensstraße, Mittwoch, 31.07.2019, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2019, 07.00 Uhr

(si)Ein Quad im Wert von rund 2.500 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in der Friedensstraße in Frickhofen entwendet. Das weiße Fahrzeug des Herstellers Access Motor stand auf dem Außengelände eines dortigen Motorradgeschäftes und war nicht fahrbereit, als die Diebe zuschlugen und das Gefährt mit dem amtlichen Kennzeichen LM-LW 940 an sich nahmen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Pedelec entwendet, Runkel-Ennerich, Großmannswiese, Donnerstag, 01.08.2019, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

(si)Am Donnerstag hatten es Diebe in der Straße "Großmannswiese" in Ennerich auf ein motorisiertes Fahrrad abgesehen. Die Unbekannten machten sich zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr an dem gelben Zweirad des Herstellers Bulls zu schaffen, entfernten gewaltsam ein Schloss, mit welchem das Fahrrad an einem dortigen Zaun angeschlossen war, und entwendeten das Rad. Der Wert des Pedelec wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Heckscheibe von Citröen eingeschlagen, Waldbrunn-Ellar, Dorchheimer Straße, Donnerstag, 01.08.2019. 01.00 Uhr bis 10.30 Uhr

(si)Am Donnerstag haben Unbekannte in der Dorchheimer Straße in Ellar die Heckscheibe eines geparkten Citroen eingeschlagen. Der schwarze Pkw stand zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz einer dortigen Sparkasse, als die Unbekannten die Scheibe beschädigten und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrraddiebe schlagen zu, Limburg-Ahlbach, Ziegelstraße, Mittwoch, 31.07.2019, 05.00 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2019, 04.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Fahrraddiebe in der Ziegelstraße in Ahlbach zugeschlagen. Die Unbekannten entwendeten zwei unter einem Carport abgestellte und mit einem Schloss gesicherte Zweiräder. Abgesehen hatten es die Täter auf ein schwarzes Herrenrad sowie ein weißes Damenfahrrad im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg

(si)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg:

Donnerstag: Bad Camberg, Landesstraße 3031, im Bereich Waldschloss

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten, auch unangekündigten Messstelle geben kann.

