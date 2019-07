PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg: Lkw verliert rund 100 Getränkekisten

Limburg (ots)

Bundesstraße 49, Bereich Limburg, Dienstag, 30.07.2019, 09.00 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag hat ein Lkw auf der Bundesstraße 49 im Bereich von Limburg rund 100 Getränkekisten verloren. Das mit den Kästen beladene Fahrzeug kam, gegen 09.00 Uhr, von der A 3 aus Richtung Köln und wollte von dort auf die Bundesstraße 49 in Richtung Weilburg auffahren. Im Bereich der Ausfahrt gerieten die Kisten augenscheinlich aufgrund einer nicht ausreichenden Sicherung ins Rutschen und landeten sowohl auf der Fahrspur der Ausfahrt, als auch im Bereich der Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg. Als der Lkw-Fahrer versuchte die Fahrbahn zu säubern, verletzte er sich an den herumliegenden Glasscherben so schwer, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Straßenmeisterei Brechen war bis etwa 12 Uhr mit den Aufräumarbeiten beschädigt. In diesem Zeitraum kam es im Bereich der Unglücksstelle zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

