PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 29.07.2019

Limburg (ots)

1. Streit eskaliert, Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Samstag, 27.07.2019, 21.15 Uhr

(si)Am Samstagabend ist in der Koblenzer Straße in Staffel ein Streit wegen zu lauter Musik eskaliert. Mehrere Personen waren zunächst, gegen 21.15 Uhr, in einer dortigen Gaststätte aneinandergeraten. Im Anschluss verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Koblenzer Straße, wo es zu einem Handgemenge zwischen rund 10 Personen gekommen sein soll. Dabei wurde ein 35 Jahre alter Mann so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinadersetzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

2. Auseinandersetzung auf Kirmesplatz, Mengerskirchen, Hauptstraße, Samstag, 27.07.2019, 01.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag ist es auf einem Kirmesplatz in der Hauptstraße in Mengerskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Der Mitarbeiter eines dortigen Fahrgeschäftes und ein Besucher gerieten, gegen 01.50 Uhr, in Streit, woraufhin der Besucher den Mitarbeiter am Hals gepackt und beleidigt haben soll. Als der Betreiber des Fahrgeschäftes die beiden Personen trennte, flüchtete der Angreifer zunächst. Kurze Zeit später kam der Mann dann mit vier weiteren Personen zurück und soll gemeinsam mit diesen auf den Betreiber eingeschlagen haben, bevor das Quintett unerkannt die Flucht ergriff. Alle fünf Angreifer sollen zwischen 18 und 25 Jahren alt gewesen sein und ein südländisches Aussehen gehabt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Unbekannter zeigt sich Frauen in scharmverletzender Weise, Runkel-Dehrn, Lahnufer Höhe Dehrner Hafen, Sonntag, 28.07.2019, 13.00 Uhr

(si)Am Sonntagmittag hat sich in Höhe des Dehrner Hafens ein bisher unbekannter Mann zwei Joggerinnen in scharmverletzender Weise gezeigt. Die beiden Frauen waren gegen 13.00 Uhr am Lahnufer unterwegs, als sie an dem auf einer Parkbank sitzenden Mann vorbeiliefen. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, sowie etwa 1,80 m groß und schlank gewesen sein. Zudem habe er eine tarnfarbene Hose getragen und kurze dunkle Haaren sowie ein ungepflegtes Äußeres gehabt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in Limburger Freibad, Limburg, Am Hausstein, Samstag, 27.07.2019, 21.00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2019, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in das Limburger Freibad in der Straße "Am Hausstein" eingebrochen. Ersten Ermittlungen zu Folge überkletterten die Täter den Zaun des Anwesens und nutzen zunächst das Schwimmbecken, bevor sie mit drei Rettungsringen unerkannt die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Räder von Audi abmontiert, Limburg, Ottostraße, Samstag, 27.07.2019, 20.00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2019, 12.20 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Sonntag haben Unbekannte auf einem Firmengelände in der Ottostraße in Limburg die Räder eines dort abgestellten Audi abmontiert. Die Täter betraten zunächst das frei zugängliche Gelände, demontierten alle vier Räder des roten Audi A 4 und ließen das Fahrzeug dann auf Pflastersteinen stehend auf dem Gelände zurück. Der bei dem Diebstahl entstandene Schaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Einbrecher scheitern an Tür von Gaststätte, Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße, Samstag, 27.07.2019, 21.30 Uhr bis Sonntag, 28.07.2019, 10.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag sind Einbrecher am Niederbrechener Bahnhof an der Tür einer Gaststätte gescheitert. Die Unbekannten versuchten die Tür zur Gaststätte aufzuhebeln und beschädigten eine Scheibe des Gebäudes, bevor sie die Flucht ergriffen, ohne das Gebäude betreten zu haben. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Unbekannter flüchtet vor Polizei, Limburg, Bahnhof, Samstag, 27.07.2019, 18.15 Uhr

(si)Am frühen Samstagabend ist ein bisher unbekannter Mann am Limburger Bahnhof vor Beamten der Bundespolizei geflüchtet. Der Mann hielt sich gegen 18.15 Uhr im Bereich der Gleise auf, als er die Beamten erblickte und über die Gleise davonlief. Auf der Flucht warf der Unbekannte noch eine Tabakdose weg, in welcher sich rund 15 Gramm Cannabis sowie mehrere Tabletten befanden. Bei dem Flüchtenden soll es sich um einen etwa 1,75 m großen Mann mit dunklem Teint, kurzen schwarzen Haaren und schlanker Figur gehandelt haben. Bekleidet sei der Mann mit einem schwarzen T-Shirt und Shorts gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Rollerfahrer nach Unfall verstorben, Limburg, Schiede, Donnerstag, 25.07.2019, 10.00 Uhr

(si)Nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in der Schiede in Limburg (s. Pressemeldung vom 25.07.2019) ist der an dem Unfall beteiligte 81 Jahre alte Rollerfahrer leider am Freitagabend seinen Verletzungen erlegen. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei weiterhin Zeugen und Hinweisgeber, welche Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Hierbei sind vor allem Beobachtungen im Zusammenhang mit dem bisher unbekannten Fahrzeug wichtig, welches in Richtung Schiedetunnel unterwegs war und mit dem auf dem Boden liegenden Rollerfahrer zusammengestoßen sein soll. Laut den Angaben der bisher bekannten Zeugen soll der Fahrer dieses Pkw nach dem Zusammenstoß zunächst ausgestiegen sein und sich im Bereich der Unfallstelle aufgehalten haben. Im Anschluss sei der Mann allerdings wieder in sein Fahrzeug gestiegen und weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zudem sucht die Polizei auch weiterhin nach dem dunklen Pkw, welcher kurz vor dem Unfall aus einer Haltebucht im Bereich einer Sparkasse ausparkte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

9. Kontrolle über VW Polo verloren, Hadamar-Steinbach, Langstraße, Sonntag, 28.07.2019, 03.10 Uhr

(si)In der Nacht zu Sonntag hat ein 18 Jahre alter Autofahrer in der Langgasse in Steinbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Hauswand geprallt. Der 18-Jährige war mit seinem VW Golf auf der Langgasse in Fahrtrichtung Ellar unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Zaun prallte und schließlich an der Hauswand zum Stehen kam. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen musste der Fahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 18-Jährige alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

10. Hoher Sachschaden bei Unfall während Überholvorgang, Landesstraße 3025, zwischen Freienfels und Weilburg, Freitag, 26.07.2019, 18 Uhr

(si)Am frühen Freitagabend kam es auf der Landesstraße 3025 zwischen Freienfels und Weilburg bei einem Überholvorgang zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 18 Jahre alter Mazda-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Weilburg unterwegs, als ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer den Mazda im Bereich einer Kurve überholen wollte. Dabei touchierten sich die beiden Fahrzeuge und der Mazda kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss touchierte der Mazda noch zwei Verkehrsschildern, bevor das Fahrzeug an einer Felswand zum Stillstand kam. Glücklicherweise blieben beide Fahrer bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell