Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer kann Hinweise geben?

Neuenrade (ots)

Niederheide/Neue Mühle In der Nacht zum heutigen Dienstag musste die Feuerwehr zwei Brände löschen. In der Niederheide wurde durch unbekannte gegen Mitternacht eine Altpapiertonne auf dem Schulhof in Brand gesetzt. Fünfzig Minuten später brannte im Bereich Neue Mühle eine Palette mit Pappmüll. Hierdurch wurde angrenzendes Buschwerk und ein Baum beschädigt. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

