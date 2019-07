PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.07.2019

Limburg (ots)

1. Hochwertige Autoräder von zwei Fahrzeugen abmontiert, Bad Camberg-Würges, Vogelsbergstraße und Limburg-Linter, Feldbergstraße, Sonntag, 28.07.2019, 21.00 Uhr bis Montag, 29.07.2019, 06.15 Uhr

(si)Auf hochwertige Autoräder hatten es Diebe in der Nacht zum Montag in Limburg-Linter und dem Bad Camberger Stadtteil Würges abgesehen. In der Feldbergstraße in Linter montierten Unbekannte alle vier Räder einer schwarzen Mercedes C-Klasse ab, welche geparkt in der Einfahrt eines dortigen Einfamilienhauses stand. Der Wert der Räder wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. In der Vogelsbergstraße in Würges hatten es Unbekannte auf alle vier Räder eines schwarzen Audi Q5 abgesehen. In diesem Fall wird der Wert der Räder auf rund 3.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden von den Tätern auf Pflastersteinen stehend zurückgelassen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Radarsäule mit Farbe besprüht, Elz, Pfortenstraße, Dienstag, 23.07.2019, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2019, 10.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch der letzten Woche wurde eine Radarsäule in der Pfortenstraße in Elz von Unbekannten mit Farbe besprüht. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Geldbörsen aus Daimler entwendet, Weilmünster, Weilstraße, Montag, 29.07.2019, 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr

(si)Am Montagvormittag haben Unbekannte in der Weilstraße in Weilmünster zwei Geldbörsen aus einem schwarzen Daimler entwendet. Das Fahrzeug der M-Klasse war zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr auf einem dortigen Parkplatz abgestellt, als die Täter sich Zutritt zu dem Innenraum verschafften und von dort die abgelegten Geldbörsen an sich nahmen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Kupferkabel aus Neubaugebiet entwendet, Waldbrunn-Lahr, Zum Johannisberg, Montag, 29.07.2019, 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag waren Kupferdiebe im Neubaugebiet "Johannisberg" in Waldbrunn-Lahr unterwegs. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam zwei Stromverteilerkästen von benachbarten Grundstücken und drehten die Sicherungen dieser heraus. Im Anschluss konnten die Diebe dann gefahrlos die auf den Grundstücken liegenden Kabel durchtrennen und mit rund 100 Meter Kupferkabel unerkannt die Flucht ergreifen. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Ladendieb flüchtet unerkannt, Limburg, Neumarkt, Montag, 29.07.2019, 18.40 Uhr

(si)Am frühen Montagabend ist ein Ladendieb am Neumarkt in Limburg unerkannt aus einer Parfümerie geflüchtet. Der Täter betrat gegen 18.40 Uhr das Geschäft, nahm dort Parfüm im Wert von rund 120 Euro an sich und verließ die Parfümerie ohne die Ware bezahlt zu haben. Der Täter soll etwa 1,90 m groß und schlank gewesen sein. Er habe zudem einen osteuropäisches Aussehen und kurze Haare gehabt. Bekleidet sei der Mann, welcher eine braunen Rucksack bei sich hatte, mit einem gelben T-Shirt mit grünen Streifen und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Bundesstraße 8, zwischen Oberbrechen und Niederselters, Montag, 29.07.2019, 13.00 Uhr

(si) Am Montagmittag wurde ein 42 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 8 zwischen Oberbrechen und Niederselters bei einem Unfall schwer verletzt. Der Kawasaki-Fahrer war auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Niederselters unterwegs, als ihm in Höhe des Niederselterser Friedhofes ein Kleinbus entgegenkam. Der 53-jährige Fahrer des Kleinbusses überholte gerade einen Fahrradfahrer auf seiner Fahrspur und fuhr daher teilweise auf der Fahrspur des Motorrades. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer augenscheinlich ab, stürzte mit seinem Fahrzeug zu Boden und rutschte mit diesem nach rechts von der Fahrbahn. Das Motorrad blieb an einer dortigen Leitplanke hängen und der Fahrer rutschte ohne sein Motorrad noch rund 3 m eine Böschung herunter. Der schwerverletzte Fahrer des Motorrades wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Bergungsarbeiten bis etwa 14.30 Uhr im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell