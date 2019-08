Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim: Promille-Fahrer per Haftbefehl gesucht

Bellheim (ots)

1,96 Promille "pustete" ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer, nachdem er am Montagabend gegen 20:45 Uhr am Kreisverkehr an der Postgrabenstraße/Fortmühlstraße die Kontrolle über sein Mofa verlor und stürzte. Die hohe Promillezahl hatte für den Mann eine Blutprobenentnahme zur Folge. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass er zudem per Haftbefehl gesucht wurde. Seine Mutter bezahlte den offenen Betrag, sodass der 28-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell