FW-E: Feuer im ehemaligen Kutel-Milchhof am Palmbuschweg

Essen-Altenessen-Süd, Palmbuschweg, 11.06.2019, 00:39 Uhr (ots)

20 Minuten vor ein Uhr meldete eine Anruferin Brandgeruch im Bereich Palmbuschweg. Nach eingehender Erkundung durch die ersten Feuerwehrkräfte konnte ein Brand auf dem ehemaligen Milchhofgelände als Ursache ausgemacht werden. Hier brannte es in einer im hinteren Geländeteil gelegenen ca. 15 x 40 Meter großen Halle. Diese Halle wird zzt. als Kfz-Werkstatt genutzt. In der Halle brannten die Reste eines ausgeschlachteten PKW sowie gelagerte Fahrzeugteile und Werkstattinventar; schwarzer Rauch zog über das Gelände in Richtung der Wohnbebauung. Über die Warn-App "Nina" wurde daher die Bevölkerung über eine mögliche Geruchsbelästigung durch den Brandrauch informiert. Der Brand konnte schnell mit zwei Rohren unter dem Schutz von sechs Pressluftatmern gelöscht werden. Dabei kam eines der Rohre über die Drehleiter zum Einsatz. Um das Löschwasser zur Einsatzstelle zu fördern mussten mehrere hundert Meter Schlauch verlegt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Am frühen Dienstagmorgen wird eine Brandnachschau erfolgen. (md)

