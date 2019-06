FW-E: Feuerwehrdezernent Christian Kromberg verleiht Ehrenzeichen

Feuerwehr Essen

Essen-Ostviertel, Eiserne Hand 45, 06.06.2019 (ots)

Heute hat Essens Feuerwehrdezernent Christian Kromberg insgesamt 16 Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber (25 Jahre) und Gold (35 Jahre) an altgediente Feuerwehrleute überreicht. "Die Feuerwehr ist eine besondere Organisation mit besonderen Leuten", sagte Kromberg in seiner kurzen Ansprache, "die oft genug bereit sind, ihr Leben einzusetzen, um anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Hilfe zuteilwerden zu lassen". Und deshalb, so Kromberg weiter, finden sich Feuerwehrleute auf der Skala derer, die ein hohes gesellschaftliches Ansehen genießen, häufig ganz oben wieder. "Sie, die heute hier stehen, bringen ein umfängliches Maß an Erfahrung mit, und geben dieses Wissen hoffentlich an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen weiter":

Info: Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 1954 zur Würdigung von Verdiensten auf dem Gebiete des Feuerschutzwesens gestiftet. Für 25 Jahre aktive Dienstzeit wird es in Silber, für 35 Jahre in Gold verliehen.

Bildzeile v.l.: Essens Feuerwehrchef Ulrich Bogdahn, Christian Kromberg, Björn Scharmann (25 Jahre), Mike Filzen (35 Jahre), Thorsten Kerschgens (35 Jahre), Volker Römer (35 Jahre), Thorsten Rösken (25 Jahre), Ralf Etterich (25 Jahre), Roger Schneider (25 Jahre), Hans-Jörg Gurba (25 Jahre), Henning Westphal (35 Jahre), Thorsten Salenga (25 Jahre), Hardy Schüler (25 Jahre), Martin Martens (25 Jahre), Axel Neugebauer (25 Jahre), Martin Reichardt (35 Jahre), Olaf Hanschke (25 Jahre), Ludger Soggeberg (35 Jahre). Foto: Mike Filzen

