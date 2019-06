FW-E: Feuer im Mehrfamilienhaus - keine verletzten Personen

Feuerwehr Essen

Essen-Holsterhausen, Hufelandstraße, 05.06.2019, 18:05 Uhr

Einige Minuten nach 18:00 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hufelandstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war nur eine leichte Rauchentwicklung ausgehend von der Gebäuderückseite sichtbar, die Ursache war nicht auszumachen. Nachdem durch eine Hausdurchfahrt die Hofseite begangen werden konnte wurde klar, dass der Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoß kam. Sofort gingen zwei Trupps mit je einem Rohr unter dem Schutz von fünf Pressluftatmern über den Treppenraum zur Brandbekämpfung vor. Parallel zu dieser Maßnahme wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und die Lüftung vorbereitet. Nach kurzer Zeit konnte der Brandherd auf einem Balkon der von einer Wohngemeinschaft genutzten Wohnung lokalisiert und mit einem Rohr gelöscht werden. Ausgehend von einem brennenden Tisch hatte der Brand bereits auf Teile eines Fensterrahmens übergegriffen. Der eindringende Brandrauch führte zu einer starken Verrauchung der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Hufelandstraße in diesem Bereich voll gesperrt. Nach Lüftungsmaßnahmen und abschließenden Schadstoffmessungen wurde die Einsatzstelle der Kripo zur Brandursachenermittlung übergeben.(md)

