Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht und Sachbeschädigung in Gerlingen; Verkehrsunfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Mercedes beschädigt und geflüchtet

Zwischen Freitag 19.30 Uhr und Samstag 10.30 Uhr stand ein Mercedes in der Bopserwaldstraße in Gerlingen (gegenüber der Einmündung zur Talstraße) vor einem Wohnhaus. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen das rechte Fahrzeugheck des Mercedes, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

Gerlingen: Außenspiegel abgeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Sonntag gegen 09.30 Uhr an einem Transporter zu schaffen, der in der Benzstraße in Gerlingen geparkt war. Der Unbekannte schlug an dem Transporter den rechten Außenspiegel ab und rannte anschließend davon. Während der Tatausübung wurde der Vandale von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei alarmierte. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief jedoch ohne Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 25 Jahren handeln. Er trug eine blaue Kappe, ein weißes T-Shirt und führte einen roten Rucksack mit sich. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Gerlingen unter der Tel. 07156 9449-0.

Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag einen Citroen C4 Picasso, der zwischen 14.15 und 18.00 Uhr in der Heinkelstraße in Ludwigsburg abgestellt war. Der Wagen stand direkt vor dem Haupteingang eines Einrichtungshauses und wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell