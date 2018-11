POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "In der Au". Das vermutlich rote Verursacherfahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten BMW an der hinteren rechten Fahrzeugseite und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, gegen 14:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "In den Burgwiesen". Die 52-jährige Fahrerin eines Lada Granta fuhr rückwärts aus einer Parklücke aus. Der unfallflüchtige Fahrzeugführer befuhr den Parkplatz in Richtung Ausfahrt und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den ausparkenden Lada. Es kam zu einer Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Der Unfallverusacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge konnte angeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen VW Passat gehandelt habe. Ein von ihm abgelesenes Kennzeichen war offensichtlich falsch. Der bislang namentlich nicht bekannte Zeuge bzw. andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Sauldorf

Einbruch in Vereinsheim

Nur Sachschaden richtete ein Einbrecher zwischen Donnerstag 21:15 Uhr und Samstag 16:30 Uhr bei seiner Tat an einem Vereinsheim im Fasanengarten an. Die Täterschaft verschaffte sich über das Toilettenfenster gewaltsam Zutritt zum Objekt und entfernte sich im Anschluss ohne Beute. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

