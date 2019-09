Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019, gegen 15:35 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Autobahnpolizei Ahlhorn in der Gemarkung Emstek, auf dem an der A1 gelegenen Autohof Cloppenburger Land, einen Pkw aus Hamburg. Während der Kontrolle nahmen die Beamtinnen den Geruch von Marihuana war und führten daraufhin mit Unterstützung einer weiteren Funkstreife eine Durchsuchung des Pkw und der drei in Hamburg wohnhaften Insassen im Alter von 35, 34 und 28 Jahren durch. Bei dem 28-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der 35-Jährige Fahrzeugführer trug ein sogenanntes Einhandmesser in seiner Hosentasche. Da das Führen solcher Messer außerhalb der eigenen Wohnung nicht gestattet ist, wurde es ebenfalls sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Den Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

