Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Schwerer Verkehrsunfall in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Dötlingen-Geveshausen

Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr kam es in Geveshausen zu einem schweren Motorradunfall. Ein 17-jähriger aus der Gemeinde Dötlingen befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Huntloser Straße in Richtung Neerstedt, als er aus bislang ungeklärter Ursache Ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunterstürzte. Der Jugendliche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Huntloser Straße zeitweilig voll gesperrt werden.

