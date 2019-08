Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Schmuckdiebstahl in Delmenhorst, Brauereiweg +++ Gartenlauben aufgebrochen in Delmenhorst, Rubensstraße

Delmenhorst (ots)

Schmuckdiebstahl in Delmenhorst, Brauereiweg Freitag, 30.08.2019, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr

Unbekannte drangen vermutlich durch eine unverschlossene Tür in ein Einfamilienhaus eines älteren Ehepaares im Brauereiweg in Delmenhorst ein. Entwendet wurde zahlreicher Goldschmuck. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen

Gartenlauben aufgebrochen in Delmenhorst, Rubensstraße Donnerstag/Freitag 29./30.08.19, zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag vier Gartenlauben des "Kleingartenverein Deichhorst" auf. Die Pächter der Lauben sind allesamt Delmenhorster, im Alter zwischen 60 und 78 Jahren. Die Höhe des Sachschadens, der durch die Aufbrüche entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Aus einer Laube wurde eine Flasche Wodka entwendet, weiteres Diebesgut sowie die gesamte Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Sahlfeldt

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell