Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch:Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Brake.Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, den 29.08.2019 musste ein 61-Jähriger Radfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz vor sieben Uhr befuhr ein 24-Jähriger Autofahrer mit seinem VW Passat in Brake auf der Weserstraße in Richtung B 212, um anschließend nach links in die Straße "Am Stadion" abzubiegen. Dabei schnitt er den Einmündungsbereich und kollidiert mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer aus Brake. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und muss mit dem RTW in ei umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell