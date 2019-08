Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Diebstahl aus Rohbau +++ Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Harpstedt/Kirchseelte

Diebstahl aus Rohbau Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, den 30.08.2019 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr unberechtigterweise Zutritt auf ein Grundstück in der Straße "Im Langen Tal" in Kirchseelte und entwendeten aus einem dort befindlichen Rohbau diverse Baumaterialien im Gesamtwert von ca. 750 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen (04431-941-115) zu melden.

Ganderkesee

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Freitag, den 30.08.2019, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Straße "Schlutterbrink" in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18- jähriger männlicher PKW-Führer aus Ganderkesee fuhr aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei die 53-jährige weibliche PKW-Führerin aus Ganderkesee, welche den Schlutterbrink mit zwei weiteren Insassen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführerin sowie ihre Insassen leicht verletzt, die jedoch nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung nicht in Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nach diesem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell