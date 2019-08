Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheitsfahrt infolge Drogen - Verdacht der Hehlerei und Urkundenfälschung

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 30.08.2019 gegen 21:30 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn in Delmenhorst auf der A 28 und weiter auf der B 75 in Richtung Bremen ein Pkw Renault Clio aus Bremen auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Fahrer aus Bremen unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Im Pkw wurden Taschen gefunden, die mit einer Vielzahl von Zigarettenschachteln verschiedener Marken gefüllt waren. Da die Herkunft nicht nachgewiesen wurde und es sich vermutlich um Diebesgut handelte, wurden die Zigaretten sichergestellt. Bei der Kontrolle der weiteren Insassen wies sich ein 43-jähriger Mitfahrer mit einem ukrainischen Führerschein aus. Da der Verdacht einer Fälschung gegeben war, wurde der Führerschein zu Prüfungszwecken sichergestellt.

