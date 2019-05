Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 05.05.2019

Waldbreitbach (ots)

Alkoholisiert unterwegs

Am 03.05.2019 gegen 21 Uhr wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus eine kleine Gruppe alkoholisierter, junger Männer gemeldet, die fußläufig in Waldbreitbach unterwegs seien und hierbei auf der Fahrbahn laufen würden. Vor Ort konnten dann auch 4 junge Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren festgestellt werden. Während der Personenüberprüfung zeigte sich einer der Männer zunächst verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Der Versuch ihn zu beruhigen und dazu zu bewegen nach Hause zu gehen scheiterte. Er lief / torkelte immer wieder auf die Fahrbahn. Während dem weiteren Verlauf leistete er schließlich erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach, so dass er zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle verbracht wurde. Der Mann wird sich für sein Verhalten nun entsprechend verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell