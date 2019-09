Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 17 jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt

Enger (ots)

(mas) Heute (14.09.), gegen 03.05 Uhr, befuhr ein 17 Jähriger aus Enger mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die Spenger Straße in Richtung Enger. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 17 Jährige auf einen in Westerenger am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW auf und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 17 Jährige leicht. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell