Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-Jährige wurde von drei Unbekannten schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Von drei bislang noch unbekannten Mädchen angegriffen und schwer verletzt wurde eine 14-Jährige am Freitag, 5. Juli, auf der Sulkshege in Höhe der Marienkirche. Gegen 17.30 Uhr ging das Trio die junge Hammerin an. Sie schlugen und traten auf ihr Opfer ein. Zudem beschädigten und stahlen die Täterinnen noch das Handy der 14-Jährigen. Nach dem Übergriff entfernten sich die Schlägerinnen in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Flüchtigen liegt nicht vor. Die Verletzte muss sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Hinweise zur Tat und zu Verdächtigen nehmen die Ermittler der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

