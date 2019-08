Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gasthof

34414 Warburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 06.08.2019, auf Mittwoch, 07.08.2019, ist in eine Gaststätte an der Straße Zum Warburger Tor in Ossendorf eingebrochen worden. Aus dem Schankraum wurde Bargeld und ein Sparfach entwendet. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, bittet um Hinweise von Zeugen. /he

