Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen

34414 Warburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat unter falschem Namen einen Mobilfunkvertrag samt Lieferung eines Smartphones abgeschlossen. Dieses Smartphone wurde an einen Paket Shop in der Kasseler Straße geliefert und am 20.12.2018, gegen 17:00 Uhr, von dem Tatverdächtigen abgeholt. Der Tatverdächtige zeigte hierbei offensichtlich einen gefälschten Personalausweis vor. Das Amtsgericht Paderborn hat nun ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, bittet um Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen./he

