Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat am Bahnhof gesprengt

33034 Brakel (ots)

In der Straße Am Bahndamm ist ein an der Fassade des Bahnhofs angebrachter Zigarettenautomat aufgesprengt worden. Der Automat wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Trümmerteile konnten noch in 15 bis 20 Metern Entfernung aufgefunden werden. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein Zeuge vernahm am frühen Mittwochmorgen, 07.08.2019, gegen 02:15 Uhr, einen lauten Knall und stellte kurze Zeit später den beschädigten Zigarettenautomaten fest. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271-962, fragt: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bahnhofs in Brakel bemerkt? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?" /he.

