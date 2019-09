Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Baustellen-Einbruch - Täter entwenden Werkzeuge und Kraftstoff

Löhne (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (12.9.), um 18:00 Uhr, und Montag, um 6:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle am Schillenbrink ein. Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen, zerstörten die Täter mehrere Vorhängeschlösser. Anschließend gingen sie drei Baucontainer an und verschafften sich Zugang zu diesen. Aus den Containern entwendeten sie diverses Werkzeug der Marken Hilti und Makita. Darüber hinaus verschafften sie sich Zugang zu einem Dieselfass und zapften den darin enthaltenen Kraftstoff ab. Der bisher bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.720 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell