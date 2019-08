Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Lörrach und Waldshut : Witterungsbedingte Einsätze - Unwetter

Freiburg (ots)

Die Darstellung umfasst Einsätze, die der Polizei gemeldet wurden. Zur Einsatzlage der Feuerwehren erfolgt hier keine Zusammenstellung. Landkreis Lörrach: Am Sonntag, 18.08.19, ab etwa 22 Uhr, große Anzahl an Notruf-Meldungen über Baumstämme auf mehreren Straßen, vor allem im Bereich Weil am Rhein, Efringen-Kirchen und Kandern. Auch aus dem restlichen Landkreis Lörrach wurden abgebrochene Äste und überflutete Straßen gemeldet. Im Bereich Egringen fuhr ein Autofahrer gegen einen querliegenden Baum. Personen wurde nicht verletzt, Sachschaden am Citroen bei etwa 1000 Euro. In Kandern fuhr gegen 22.15 Uhr ein Autofahrer ebenfalls gegen einen umgestürzten Baum. An seinen VW entstand erheblicher Sachschaden. Im Bereich der Stadt Lörrach und der B317 waren die Straßen teilweise überflutet und Gullydeckel wurden aus den Verankerungen gehoben. Landkreis Waldshut-Tiengen: Gegen 23 Uhr mehrere Meldungen aus dem Bereich Waldshut-Tiengen über umgestürzte Bäume und Baustellenabsicherungen auf mehreren Fahrbahnen. Die Allemendstraße, zwischen Grunholzer Straße und Allemendkreuzung, bei Laufenburg wurde aufgrund von Bäumen, die drohten umzustürzen gesperrt. Gefahrenstellen wurden bis zum Eintreffen der Straßenmeistereien bzw. Feuerwehren durch die Polizei abgesichert.

