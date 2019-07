Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrt unter Einfluss von Marihuana

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 25.07.2019 wurde eine 20-jährige PKW-Führerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten mehrere drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Die junge Frau wurde durch die Streife zur Dienststelle verbracht, wo ein durchgeführter Urintest positiv auf THC ausfiel. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss begleiteten die Beamten die junge Frau zurück zu ihrem Fahrzeug. Dort konnten diese zudem eine geringe Menge an Marihuana auffinden und sicherstellen. Die Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld in der Höhe von 500EUR und einem Fahrverbot rechnen. Zudem muss sie sich, wegen des mitgeführten Marihuanas, im Strafverfahren verantworten.

Polizeiinspektion Edenkoben

Jonas Schneider



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell