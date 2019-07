Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auto aufgehebelt und Geld entwendet

Landau (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Landau stellte am Dienstag, 23.07.19, gegen 20 Uhr seinen Pkw Seat auf dem alten Messplatz ab. Als er am darauffolgenden Mittwoch gegen 12:30 Uhr an sein Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Tür fest. Unbekannte hatten in der Nacht eine Tür aufgehebelt und entwendeten aus dem Wagen einen geringen Bargeldbetrag. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden übersteigt den erbeuteten Bargeldbetrag erheblich. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und empfiehlt, Wertsachen nicht im Fahrzeug liegen zu lassen. Hinweise zum Diebstahl werden entgegengenommen unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Landau

Neis

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell