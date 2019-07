Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern -Verkehrsunfallflucht

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Am 23.07.2019 befuhren um 08:05 Uhr ein PKW Fahrer und ein Kradfahrer die Hauptstraße in Richtung Jockgrim. In Höhe der Hausnummer 44 sei den beiden Fahrzeugführern ein weißer Pkw auf der eigenen Fahrbahn entgegengekommen. Bedingt durch eine Gefahrenbremsung fuhr der Kradfahrer dem PKW hinten auf. Der unfallbeteiligte weiße PKW flüchtete von der Unfallstelle.

