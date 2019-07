Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Betrunken im Fahrzeug eingeschlafen

Wörth (ots)

Wörth; Am 23.07.2019 wurde gegen 00:05 Uhr ein Fahrzeug in der Dorschbergstraße festgestellt, bei dem der Fahrer augenscheinlich am Schlafen war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer auf Grund seiner Alkoholisierung eingeschlafen war und zuvor noch sein Fahrzeug in der Straße abstellen konnte. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und anschließend in ein richtiges Bett zu Hause verbracht.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell