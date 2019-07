KFV-CW: Feuerwehr verhindert Ausdehnung eines Holzlagerbrandes

Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Feuerwehr verhindert Ausdehnung eines Holzlagerbrandes

Nagold

Nagold (Kreis Calw): Kurz nach 01:00 Uhr wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Nagold zu einem Brand zwischen den Bahngleisen am Vollmaringer Weg und dem Viadukt alarmiert. Ein Anwohner meldete zu diesem Zeitpunkt eine unklare Rauchentwicklung oberhalb vom Viadukt in Nagold. Aufgrund dieser Meldung wurde für die Feuerwehr und den Rettungsdienst Gesamtalarm ausgelöst. Bereits wenig später trafen die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Nagold am Einsatzort im Vollmaringer Weg ein. Unterhalb der Bahngleise brannten zu diesem Zeitpunkt auf einer Fläche von ca. 50 Quadratmeter Altholz und Unrat das auf einer Wiese gelagert wurde. Der Brand hatte sich bereits auf angrenzende Bäume und Sträucher ausgedehnt und drohte auf ein weiteres Holzlager sowie Bäume und Grünflächen überzugreifen. Die Flammen waren deutlich am Nachthimmel sichtbar, so dass sich weitere besorgte Bürger bei der Integrierten Leitstelle Calw meldeten.

" Mit insgesamt drei Löschfahrzeugen wurde sofort die Brandbekämpfung eingeleitet", so Einsatzleiter und Kommandant Thomas Reiff. "Wir nahmen umgehend drei C-Rohre an die Einsatzstelle vor um ein weiteres Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Aufgrund der trockenen Wochen war hier höchste Eile geboten", ergänzt Reiff. Insgesamt befanden sich zwei Trupps unter Atemschutz und ein Trupp mit Atemfiltern im Einsatz. Die Wasserversorgung wurde über eine 400 m lange Schlauchleitung entlang des Vollmaringer Weges sichergestellt. Nachdem der Brand gelöscht war wurde der Brandschutt auseinandergezogen und mit einer Wärmebildkamera nach Glutnester abgesucht. Der Einsatz war für die Einsatzkräfte gegen 04:00 Uhr in der Früh beendet.

Die Feuerwehr Nagold waren mit 31 Wehrkräften und sechs Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes Nagold-Wildberg mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften. Ein Feuerwehrangehöriger zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Nagold war mit zwei Beamten vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

