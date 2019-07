Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spielhaus umgeworfen

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 20.07.19 auf den 21.07.19, wurde auf dem Gelände eines Kindergartens in der Weinstraße, ein Spielhaus umgeworfen. Die bislang unbekannten Täter verstopften auch den Abfluss des Kneippbeckens mit Erde und drehten anschließend das Wasser an. Dadurch lief das Wasser über den Beckenrand hinaus. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 200.- Euro. Hinweise auf die Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de zu melden.

