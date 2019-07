Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mülleimer beschädigt

Barbelroth (ots)

In der Zeit zwischen dem 13. und dem 16.07.19 wurde an einer Ruhebank zw. Sportplatz Barbelroth und der Ortschaft Hergersweiler ein dort aufgestellter Mülleimer aus Edelstahl beschädigt. Hierbei wurde der Einsatz zum Feuer machen missbrauch. Der Schaden dürfte bei ca. 100.- EUR liegen Hinweise bitte an die PI Bad Bergzabern.

