Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch : 16-jähriges Mädchen vermisst - Ende der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die am 16.08.2019 veröffentlichte Fahndung nach einem 16-jährigen Mädchen aus Waldkirch wird zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, Namen und Lichtbild nicht weiter zu verwenden. Das Mädchen konnte am Wochenende in Freiburg wohlbehalten angetroffen und den Eltern übergeben werden. Das Polizeipräsidium Freiburg bedankt sich bei den Medien für die Fahndungsunterstützung.

tt

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Temmer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 1017

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell