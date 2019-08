Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Presseerstmeldung Brand in Lokalität in Weil am Rhein/ LKr. Lörrach

Freiburg (ots)

In der Nacht zu Montag kam es gegen 01.40 Uhr in einer Lokalität in Weil-Friedlingen zu einem Brandausbruch.

Die Feuerwehr Weil ist derzeit noch an der Brandbekämpfung, ein offenes Feuer ist bereits gelöscht.

Aus Sicherheitsgründen wurde ein angrenzendes Hotel teilgeräumt. Personen wurden nicht verletzt. Die Hotelgäste befinden sich in Betreuung der Rettungskräfte. Gemeindevertreter sind vor Ort.

Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Die Hauptstraße in Weil-Friedlingen ist derzeit großräumig gesperrt. Der Verkehr wird ortsintern umgeleitet.

Es wird nachberichtet.

