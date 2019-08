Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler, K4992: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Sonntagmittag, gegen 12:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Freiburg ein Verkehrsunfall auf der K4992, zwischen Rötenbach und Löffingen, gemeldet. Ein Pkw Peugeot 307 befuhr die Straße in Richtung Löffingen und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Opel Astra. Bei der folgenden Kollision wurden die fünf Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren, des verursachenden Pkws verletzt und in umliegende Kliniken verbracht. Der Fahrer des zweiten Pkws wurde nur leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro.

Zur Bergung, Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung war die K4992 bis kurz nach 15 Uhr voll gesperrt.

