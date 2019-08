Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Motorradunfall auf der L 124, Schauinslandstraße

Freiburg (ots)

Am 16.08.2019, gg. 18:30 Uhr, stürzt ein 43-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt auf der L 124 in einer langgezogenen Linkskurve, im Bereich der Bergstation Schauinslandbahn. Er prallt auf ein Hinweisschild am Fahrbahnrand und verstirbt noch an der Unfallstelle.

Stand: 17.08., 00:15 Uhr

FLZ/as

