Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Alkohol und zu hohe Geschwindigkeit

Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 21.20 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad die Heidenheimer Straße in Schnaitheim. Zeugen beobachteten, wie er mit deutlichen Schlangenlinien fuhr und schließlich mit dem Randstein kollidierte, wobei er stürzte. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit schlitterte der Mann noch fast 50 Meter über den Asphalt, bevor er liegen blieb. Sein Motorrad kam sogar erst nach ca. 90 Metern zum Liegen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Da der Mann schwere Verletzungen erlitt, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem er ärztlich versorgt war, wurde noch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

++++++++++++++++++++++++++++1211744

