Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Beifahrerin schwer verletzt nach Unfall

Badbergen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 14.11 Uhr ein schwerer Unfall auf den Straßen Schwarter Ort/ Alte Heerstraße. Ein von einer Frau gesteuerter Opel Astra wollte von der Straße Schwarter Ort nach links in die Alte Heerstraße abbiegen. Von links kam jedoch ein Audi 80 (Fahrer 20 J.). Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die 23-jährige Beifahrerin im Audi wurde schwer verletzt. In beiden Autos waren drei Insassen, fünf wurden leicht verletzt und die junge Beifahrerin schwer. Sie konnte zunächst das beschädigte Auto nicht verlassen, da der Pkw auf der linken Seite in einem Graben lag. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge stellen Totalschäden dar und mußten abgeschleppt werden.

