Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Handtasche aus Pkw gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend entwendete ein unbekannter Täter gegen 20.10 Uhr aus einem an der Magdalenenstraße abgestellten VW Passat, eine Handtasche. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Tat beobachten und den Täter verfolgen. Dieser lief in Richtung Hauswörmannsweg und dann über den Friedhof. Die Handtasche ließ er unterwegs fallen, so dass der Besitzerin keine Gegenstände abhandenkamen. Die Frau gab an, dass sie ihre Handtasche im Fußraum hinter dem Fahrersitz gelassen hatte und dass sie versäumt habe, die Scheibe der Beifahrertür zu schließen. "Das ist ja fast eine Einladung zum Diebstahl " so die Ermittler der Polizei. Der Zeuge, der den Dieb verfolgte, konnte folgende Beschreibung abgeben: ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,90m groß, blondes kurzes Haar, graues T-Shirt und schwarze Hose. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203 entgegen.

