POL-EN: Herdecke- Frau wurde durch Ihren 34-jährigen Partner schwer verletzt

Herdecke (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine 33-jährige Herdeckerin durch Ihren Partner in ihrer Wohnung in Herdecke lebensgefährlich verletzt. Bei einem Streit zwischen der Herdeckerin und Ihres 34-jährigen Partners verletzte der Mann die Frau durch Schläge und Würgen so schwer, dass sie sich für kurze Zeit in Lebensgefahr befand. Am Montagvormittag nutzte die 33-Jährige eine Gelegenheit, in der sie alleine war und suchte Hilfe bei einem Verwandten. Aufgrund des offensichtlich schlechten Gesundheitszustandes der Frau verständigte dieser sofort einen Rettungswagen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem 33-Jährigen musste zunächst gefahndet werden, dieser konnte jedoch am Abend in der Wohnung der Geschädigten festgenommen werden. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen hat nun die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl beantragt.

